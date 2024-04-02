Держекоінспектори виявили чоловіка, який незаконно виловлював у Тилігульському лимані рибу біля села Ташино, що на Миколаївщині.

Це сталося 28 березня, повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

Чоловік незаконно виловлював рибу на Миколаївщині. Фото: Держекоінспекція Чоловік незаконно виловлював рибу на Миколаївщині. Фото: Держекоінспекція

Зазначається, що чоловік ловив рибу ятерем (рибальська снасть-пастка, — прим.), чим завдав збитків на суму 20 тисяч гривень.

Інспектори склали на нього адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП. Справу передадуть до суду.

Нагадаємо, біля села Себине, що Миколаївщині, два чоловіка порушивши правила рибальства незаконно виловлювали у Південному Бузі сітками рибу. Розмір нанесених збитків — понад 49 тисяч гривень.