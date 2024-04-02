Держекоінспектори виявили чоловіка, який незаконно виловлював у Тилігульському лимані рибу біля села Ташино, що на Миколаївщині.
Це сталося 28 березня, повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.
Зазначається, що чоловік ловив рибу ятерем (рибальська снасть-пастка, — прим.), чим завдав збитків на суму 20 тисяч гривень.
Інспектори склали на нього адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП. Справу передадуть до суду.
Нагадаємо, біля села Себине, що Миколаївщині, два чоловіка порушивши правила рибальства незаконно виловлювали у Південному Бузі сітками рибу. Розмір нанесених збитків — понад 49 тисяч гривень.
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Держекоінспектори виявили чоловіка, який незаконно виловлював у Тилігульському лимані рибу біля села Ташино, що на Миколаївщині.
Це сталося 28 березня, повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.
Зазначається, що чоловік ловив рибу ятерем (рибальська снасть-пастка, — прим.), чим завдав збитків на суму 20 тисяч гривень.
Інспектори склали на нього адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП. Справу передадуть до суду.
Нагадаємо, біля села Себине, що Миколаївщині, два чоловіка порушивши правила рибальства незаконно виловлювали у Південному Бузі сітками рибу. Розмір нанесених збитків — понад 49 тисяч гривень.