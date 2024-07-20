Науковці під час експедиції в природному парку Макіра на Мадагаскарі знайшли 21 тварину «втрачених видів». Серед них — гігантська темно-коричнева багатоніжка, яку не документували в цьому регіоні протягом 126 років.

Про це повідомляє CNN.

Експедиція відбулася восени 2023 року, проте лише зараз учасники Re:wild поділилися своїми знахідками повторно відкритих видів. Природоохоронна організація прагне виявити види, які не були помічені на Мадагаскарі протягом щонайменше 10 років.

Гігантська темно-коричнева багатоніжка, фото: Getty Images

CNN повідомляє, що одного ранку спеціалістка Re:wild з питань вимираючих видів Крістіна Біггс помітила гігантську багатоніжку, яка повзала по її черевику біля намету.

«Я знімала це деякий час, тому що думала, що це круто, не маючи жодного уявлення, що це насправді втрачений вид. Тільки коли фахівець з жуків з Музею природної історії в Лондоні Дмитро Тельнов надіслав матеріал німецькому колезі, що спеціалізується на мадагаскарських багатоногих молюсках, ми з’ясували, що вони не були задокументовані з 1897 року, — сказала вона.

Серед інших 20 повторно відкритих видів були павуки-стрибуни, мурахоподібні квіткові жуки та три види риб. Команда також задокументувала нові види, які раніше ніколи не були зареєстровані в Макірі, такі як павук-зебра.

Науковці під час експедиції в природному парку Макіра на Мадагаскарі знайшли 21 тварину «втрачених видів», фото: Getty Images

Науковці під час експедиції в природному парку Макіра на Мадагаскарі знайшли 21 тварину «втрачених видів», фото: Getty Images

Науковці під час експедиції в природному парку Макіра на Мадагаскарі знайшли 21 тварину «втрачених видів», фото: Getty Images

Науковці під час експедиції в природному парку Макіра на Мадагаскарі знайшли 21 тварину «втрачених видів», фото: Getty Images

Науковці під час експедиції в природному парку Макіра на Мадагаскарі знайшли 21 тварину «втрачених видів», фото: Getty Images

Науковці під час експедиції в природному парку Макіра на Мадагаскарі знайшли 21 тварину «втрачених видів», фото: Getty Images

Науковці під час експедиції в природному парку Макіра на Мадагаскарі знайшли 21 тварину «втрачених видів», фото: Getty Images

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