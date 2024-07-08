Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня, фото: Сергій Мельниченко для «НикВести»

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Про це Карл Лаутербах написав у X (Twitter) після розмови з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком.

За його словами, Німеччина «прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час». За ними виїдуть уже в середу.

«Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець», — додав німецький міністр.

Вранці 8 липня російські окупанти атакували Київ ракетами. Одна крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит», зруйнувавши корпус діалізу і пошкодила так званий новий корпус. Там загинули дві людини. Діти травмовані. Усіх пацієнтів перевозять до інших лікарень столиці.

Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українським містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Уламки від ворожих ракет зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці попередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдарила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.

Також Росія обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.