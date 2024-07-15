У селі Новопетрівка Баштанського району правооронці встановлюють причину травмування двох дітей на батуті.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївщини.
За даними слідства, 14 липня на шкільному майданчику в селі Новопетрівка двоє дітей – шести та восьми років зазнали травмування на батуті.
«За попередньою інформацією, надувний розважальний комплекс перевернувся коли діти гралися на ньому», – йдеться у повідомленні.
На місці подій поліція встановила, що батут на території навчального закладу тимчасово встановила благодійна організація.
З місяця подій дітей було доставлено до медичного закладу, з різними ступенів тяжкості.
Як повідомляють, поліцейські встановлюють всі обставини та причини травмування дітей.
Нагадаємо, що правоохоронці Миколаївщини завершили досудове розслідування проти групи людей, яких підозрюють у збуті наркотиків, зброї і боєприпасів.
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У селі Новопетрівка Баштанського району правооронці встановлюють причину травмування двох дітей на батуті.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївщини.
За даними слідства, 14 липня на шкільному майданчику в селі Новопетрівка двоє дітей – шести та восьми років зазнали травмування на батуті.
«За попередньою інформацією, надувний розважальний комплекс перевернувся коли діти гралися на ньому», – йдеться у повідомленні.
На місці подій поліція встановила, що батут на території навчального закладу тимчасово встановила благодійна організація.
З місяця подій дітей було доставлено до медичного закладу, з різними ступенів тяжкості.
Як повідомляють, поліцейські встановлюють всі обставини та причини травмування дітей.
Нагадаємо, що правоохоронці Миколаївщини завершили досудове розслідування проти групи людей, яких підозрюють у збуті наркотиків, зброї і боєприпасів.