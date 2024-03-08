На Херсонщині в селі Широка Балка під час роботи в полі на російському боєприпасі підірвався місцевий житель, чоловік загинув.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 8 березня близько 10:30 в селі Широка Балка Станіславської громади під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військами. Від детонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув.
«Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
Раніше повідомлялося, що 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.
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На Херсонщині в селі Широка Балка під час роботи в полі на російському боєприпасі підірвався місцевий житель, чоловік загинув.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 8 березня близько 10:30 в селі Широка Балка Станіславської громади під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військами. Від детонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув.
«Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
Раніше повідомлялося, що 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.