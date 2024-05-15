Наслідки одного з обстрілів. Ілюстративне фото з архіву "НикВести"

Вдень 15 травня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок прильотів є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у місті пошкоджено інфраструктуру.

Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються.

Нагадаємо, вдень 15 травня у Миколаєві пролунав вибух. У Telegram-каналі Миколаївський Ваньок повідомили, що через прильот постраждав цивільний об’єкт.

Пізніше з'ясувалося, що російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по одному з підприємств в Миколаєві. Через удар на місці постраждали працівники підприємства, попередньо, їх стан оцінюється, як легкий.