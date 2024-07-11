У четвер, 11 липня, близько 06:10 російська армія атакувала КАБом сільгосппідприємство у селі Глушківка Куп'янського району Харківщини. Постраждали четверо чоловіків.
Про це інформує начальник Харківської Обласної військової адміністації Олег Синєгубов та Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Через обстріл постраждала велика рогата худоба. На подвір’ї згоріло 150 квадратів сухої соломи.
Також на фермі постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44, 63 років, один у важкому стані. Троє госпіталізовані до медичного закладу, один чоловік відмовився від госпіталізації.
Нагадаємо, що у ніч на 11 липня 2024 року противник запустив на територію України ударні дрони та ракети. Частину з них вдалося збити у різних регіонах.
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У четвер, 11 липня, близько 06:10 російська армія атакувала КАБом сільгосппідприємство у селі Глушківка Куп'янського району Харківщини. Постраждали четверо чоловіків.
Про це інформує начальник Харківської Обласної військової адміністації Олег Синєгубов та Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Через обстріл постраждала велика рогата худоба. На подвір’ї згоріло 150 квадратів сухої соломи.
Також на фермі постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44, 63 років, один у важкому стані. Троє госпіталізовані до медичного закладу, один чоловік відмовився від госпіталізації.
Нагадаємо, що у ніч на 11 липня 2024 року противник запустив на територію України ударні дрони та ракети. Частину з них вдалося збити у різних регіонах.