Збитий дрон-камікадзе Shahed-136, фото з відкритих джерел

Уночі 18 травня російські війська атакували Україну 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – РФ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили усі 13 «Шахедів» у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Як повідомлялося, у ніч на 18 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один безпілотник типу Shahed 131/136.