Росіяни вдарили по Нікополю п’ятьма безпілотниками. Фото для ілюстрації з відкритих джерел

Російські війська ввечері 9 травня і в ніч на 10 травня вдарили по Нікополю п’ятьма безпілотниками.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Увечері та вночі російська армія поцілила по Нікополю ударними дронами різних типів. По місту ворог ударив п’ятьма безпілотниками», — ідеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджено будівлі двох приватних підприємств і магазин.

Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили вісім безпілотників типу Shahed 131/136.

Також російська армія протягом минулої доби обстрілювала 15 населених пунктів Херсонської області. Одна людина зазнала поранень.

В ніч на 10 травня, о 03:20, російські війська завдали удару по місту Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі.