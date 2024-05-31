Росіяни вдарили по Харкову. Фото: Олег Синєгубов

У ніч на 31 травня російські війська завдали кілька ракетних ударів по Харкову, влучивши у цивільну інфраструктуру.

Станом на ранок, відомо про п'ятьох загиблих та 25 поранених, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Росіяни вдарили по Харкову. Фото: Олег Синєгубов

О 23:50 30 травня відбулися ворожі ракетні обстріли по кількох локаціях. Зокрема було пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи. Виникла пожежа. Серед постраждалих дві дитини — хлопчик та дівчинка по 12 років.

Росіяни вдарили по Харкову. Фото: Олег Синєгубов Росіяни вдарили по Харкову. Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої».

Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.

Ще одне влучання — у трьохповерхову адміністративну будівлю.

Ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, у харківському гіпермаркеті «Епіцентр» завершили пошукову операцію. Загальна кількість загиблих внаслідок атаки – 19 людей.

Компанія «Епіцентр» виплатить по 1 мільйону гривень родинам усіх загиблих під час російського удару по гіпермаркету в Харкові. Зокрема, фінансову підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.