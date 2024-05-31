У ніч на 31 травня російські війська завдали кілька ракетних ударів по Харкову, влучивши у цивільну інфраструктуру.
Станом на ранок, відомо про п'ятьох загиблих та 25 поранених, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
О 23:50 30 травня відбулися ворожі ракетні обстріли по кількох локаціях. Зокрема було пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи. Виникла пожежа. Серед постраждалих дві дитини — хлопчик та дівчинка по 12 років.
Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої».
Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.
Ще одне влучання — у трьохповерхову адміністративну будівлю.
Ліквідація наслідків триває.
Нагадаємо, у харківському гіпермаркеті «Епіцентр» завершили пошукову операцію. Загальна кількість загиблих внаслідок атаки – 19 людей.
Компанія «Епіцентр» виплатить по 1 мільйону гривень родинам усіх загиблих під час російського удару по гіпермаркету в Харкові. Зокрема, фінансову підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч на 31 травня російські війська завдали кілька ракетних ударів по Харкову, влучивши у цивільну інфраструктуру.
Станом на ранок, відомо про п'ятьох загиблих та 25 поранених, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
О 23:50 30 травня відбулися ворожі ракетні обстріли по кількох локаціях. Зокрема було пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи. Виникла пожежа. Серед постраждалих дві дитини — хлопчик та дівчинка по 12 років.
Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої».
Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.
Ще одне влучання — у трьохповерхову адміністративну будівлю.
Ліквідація наслідків триває.
Нагадаємо, у харківському гіпермаркеті «Епіцентр» завершили пошукову операцію. Загальна кількість загиблих внаслідок атаки – 19 людей.
Компанія «Епіцентр» виплатить по 1 мільйону гривень родинам усіх загиблих під час російського удару по гіпермаркету в Харкові. Зокрема, фінансову підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.