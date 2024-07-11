У четвер 11 липня Херсонщині росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.
Про це повідомляє ДСНС.
Атака сталася у Білозерській територіальній громаді. За даними прес-служби, ворог обстріляв громаду і через це виникла пожежа. Коли рятувальники гасили полум’я, росіяни скинули з безпілотника вибухівку на їх автомобіль.
В цей час рятувальники встигли зайти у безпечне місце, тому з особового складу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, як у ДСНС розповіли, що з початку повномасштабної війни 351 працівник ДСНС зазнав поранень, внаслідок російських обстрілів. Загинуло понад 90 співробітників ДСНС.
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У четвер 11 липня Херсонщині росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.
Про це повідомляє ДСНС.
Атака сталася у Білозерській територіальній громаді. За даними прес-служби, ворог обстріляв громаду і через це виникла пожежа. Коли рятувальники гасили полум’я, росіяни скинули з безпілотника вибухівку на їх автомобіль.
В цей час рятувальники встигли зайти у безпечне місце, тому з особового складу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, як у ДСНС розповіли, що з початку повномасштабної війни 351 працівник ДСНС зазнав поранень, внаслідок російських обстрілів. Загинуло понад 90 співробітників ДСНС.