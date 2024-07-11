Пошкоджене авто ДСНС. Фото: ДСНС

У четвер 11 липня Херсонщині росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.

Про це повідомляє ДСНС.

Атака сталася у Білозерській територіальній громаді. За даними прес-служби, ворог обстріляв громаду і через це виникла пожежа. Коли рятувальники гасили полум’я, росіяни скинули з безпілотника вибухівку на їх автомобіль.

В цей час рятувальники встигли зайти у безпечне місце, тому з особового складу ніхто не постраждав.

Пошкоджене авто ДСНС. Фото: ДСНС Пошкоджене авто ДСНС. Фото: ДСНС

Нагадаємо, як у ДСНС розповіли, що з початку повномасштабної війни 351 працівник ДСНС зазнав поранень, внаслідок російських обстрілів. Загинуло понад 90 співробітників ДСНС.