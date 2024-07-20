Мешканці будинку, по якому вдарила Росія 19 липня 2024 року, фото: «НикВести»

Вчора ввечері 19 липня російська армія атакувала Миколаїв. Наразі відомо про 24 постраждалих та троє загиблих внаслідок авіаудару.

Кореспонденти «НикВести» побували на місці подій та поспілкувались із жителями постраждалої багатоквартирхівки.

Зазначимо, що російська ракета, якою атакували місто, впала між багатоквартирних будинків. Як наголосив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкеви, що поряд не було ані військових, ані військової техніки.

Зокрема, місцева жителька Ірина Нестерчук розповіла, що внаслідок ракетної атаки у стіні будинку утворилась тріщина, а також попадали шматки стелі.

«По-перше, було дуже гучно і з підʼїзду йшов пил. Виглянула – побачила, що всі вікна, все розтрощене. По сусідах кинулись перевіряти, чи все добре. Паніка, шок і страх. Дитина у мене – 9 місяців, гралась. Вона розплакалась (після удару, – прим.), злякалась. Мені стало страшно за дитину, хоч вона і дуже маленька. Тому що у нас і тріщина в будинку, і шматки стелі попадали. Всі злякались», – розповіла місцева жителька Ірина Нестерчук у коментарі «НикВести».

Мешканці будинку, по якому вдарила Росія 19 липня 2024 року, фото: «НикВести»

Мешканці будинку, по якому вдарила Росія 19 липня 2024 року, фото: «НикВести»

Мешканці будинку, по якому вдарила Росія 19 липня 2024 року, фото: «НикВести»

Ще один місцевий житель, Сергій Карбеков зазначив, що через удар він «вилетів на два-три метри».

«Я вилетів кудись на два-три метри. Добре, що дружина лежала – її нікуди не кинуло, але повз неї пройшли осколки скляні. Принципі все. Кота шкода. Неможливо було вирішити, що, де, як і для чого. Для чого це все робить?» – запитав він.

Атака по Миколаєву 19 липня

Вибух в Миколаєві пролунав о 17:14. Як виявилось, удар прийшовся по житловому району міста.

Вд ракетного удару окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.

За годину після атаки у коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина. Мати хлопчика, який загинула внаслідок ракетного удару, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Заначимо, попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою Х-59.

На атаку по Миколаєву відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.