Фото: патрульна поліція Миколаївської області.

У Миколаєві під час патрулювання Інгульського району, інспектори роти ТОР виявили у чоловіка, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.

У пресслужбі зазначають, що поліцейські побачили чоловіка, який щось шукав у землі.

«Під час спілкування з поліцейськими, чоловік повідомив, що має з собою згорток з наркотичною речовиною», — йдеться у повідомленні.

Патрульна поліція викликала на місце слідчу групу для зʼясування обставин.

Нагадуємо, що 11 липня у Миколаєві патрульні виявили водія із підробленими правами.

Також, правоохоронці Миколаївщини завершили досудове розслідування проти групи людей, яких підозрюють у збуті наркотиків через інтернет-крамницю.