У Миколаєві під час патрулювання Інгульського району, інспектори роти ТОР виявили у чоловіка, ймовірно, наркотичні речовини.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.
У пресслужбі зазначають, що поліцейські побачили чоловіка, який щось шукав у землі.
«Під час спілкування з поліцейськими, чоловік повідомив, що має з собою згорток з наркотичною речовиною», — йдеться у повідомленні.
Патрульна поліція викликала на місце слідчу групу для зʼясування обставин.
Нагадуємо, що 11 липня у Миколаєві патрульні виявили водія із підробленими правами.
Також, правоохоронці Миколаївщини завершили досудове розслідування проти групи людей, яких підозрюють у збуті наркотиків через інтернет-крамницю.
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У Миколаєві під час патрулювання Інгульського району, інспектори роти ТОР виявили у чоловіка, ймовірно, наркотичні речовини.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.
У пресслужбі зазначають, що поліцейські побачили чоловіка, який щось шукав у землі.
«Під час спілкування з поліцейськими, чоловік повідомив, що має з собою згорток з наркотичною речовиною», — йдеться у повідомленні.
Патрульна поліція викликала на місце слідчу групу для зʼясування обставин.
Нагадуємо, що 11 липня у Миколаєві патрульні виявили водія із підробленими правами.
Також, правоохоронці Миколаївщини завершили досудове розслідування проти групи людей, яких підозрюють у збуті наркотиків через інтернет-крамницю.