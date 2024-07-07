У Миколаєві патрульні розшукали водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця події.

Про це повідомляє пресслужба управління.

Інцидент трапився на проспекті Героїв України. Автомобіль Volkswagen порушив ПДР та здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ, який після продовжив неконтрольований рух, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Порушник не зупиняючись поїхав з місця події.

Порушник, що скоїв ДТП, фото: Патрульна поліція Миколаївщини Порушник, що скоїв ДТП, фото: Патрульна поліція Миколаївщини

За кілька годин інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП встановили авто винуватця, з'ясували його місцезнаходження та притягли водія до відповідальності.

Поліцейські склали на керманича протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП), та статтею 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, внаслідок аварії, що сталась між селами Грейгове та Степове у Миколаївському районі, постраждали пʼять осіб та загинули троє.