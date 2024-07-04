На Миколаївщині винесли вирок військовослужбовцю. Фото з pixabay.

Суд оголосив вирок миколаївському військовому, якого обвинувачують в передачі росіянам інформації про дислокації українських військ та виправдовуванні війни.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду.

Суд встановив, що 24-річний контрактник в одній з військових частин Миколаївщини залучив до своїх планів дружину, громадянку РФ. Її завданням було знайти способи для незаконного перетину кордону та переходу до країни-агресора.

Зокрема, жінка надала йому, контакти представника РФ, з яким вони, використовуючи засоби конспірації, почали листування.

Згодом, росіяни надали підозрюваному завдання надіслати інформацію про місце проходження його служби, дані командирів, у тому числі адреси проживання, інших військовослужбовців, зокрема тих, які мають родичів на території РФ.

Разом з цим підозрюваний надіслав інформацію, що стосувалась його особисто та керівництва військової частини. Надалі, він отримав ще одне завдання, що стосувалось надання інформації про місце його служби, проте виконати його не встиг, оскільки був затриманий співробітниками Служби Безпеки України.

На суді обвинувачений не визнав свою провину, зазначив, що лише хотів виїхати за межі країни, передав дані стосовно командирів військової частини, оскільки сподівався отримати за це допомогу у виїзді з України.

Також чоловік просив застосувати запобіжний захід із визначенням розміру застави.

Нагадаємо, як служба безпеки України затримала чиновника Хмельницької міської ради. Правоохоронці вважають, що він почав працювати на ФСБ РФ.