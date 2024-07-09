Пляшки з водою біля "Охмадиту". Ілюстраційне фото: twitter.com/Ullyssas

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про можливе отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит».

Правоохоронці повідомляють, що інформацію про отруєння води дізналися із соцмереж. Офіційних звернень до них не надходило.

«Зазначену інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. За вказаним фактом проводиться перевірка. Водночас інформуємо, що до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило», – повідомили у поліції Києва.

Зазначимо, що ввечері 8 липня волонтерка, яка допомагала біля «Охматдиту», опублікувала відео в Instagram і розповіла про отруєну воду. За її словами, що хтось приніс під лікарню «воду в пляшці з Ашану», яка була чимось отруєна і всі, хто пив або вмивався водою отримали хімічні опіки чи отруїлися.

Нагадаєма, що вдень президент України Володимир Зеленський заявляв, що під завалами лікарні під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції під з-під завалів дитячої лікарні «Охматдит» рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.