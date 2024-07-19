На Миколаївщині чоловік вкрав гаманець у сусідки. Фото: Національна поліція.

У Первомайську заарештували 39-річного чоловік, який вкрав гаманець у сусідки в якому було 3 тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Вчора, 18 липня, до відділу поліції звернулась 79-річна мешканка Первомайську з заявою про те, що сусід вкрав її гаманець в якому було 3 тисячі гривень.

«Заявниця розповіла, що чоловік, який мешкає неподалік, попросив напитися води, втім щойно вона повернулась йти на кухню, той схопив її сумку та витяг гаманець. Жінка намагалась зупинити крадія, однак він, не реагуючи на її крик, утік», — зазначають у повідомленні.

Поліція отримавши дані про грабіжника протягом години розшукала його на одній з вулиць міста.

Гаманець жінки. Фото: Національна поліція. Фото: Національна поліція.

Нагадаємо, що Верховна Рада скасувала кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки на суму до 3028 гривень.