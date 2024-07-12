Російський літак Sukhoi Superjet 100, фото ілюстративне

У п'ятницю, 12 липня, у Коломенському районі Підмосков'я впав російський пасажирський літак Sukhoi Superjet.

Авіакатастрофу підтвердило Міністерство надзвичайних ситуацій РФ авіакатастрофу літака після повідомлень ЗМІ.

Зазначається, літак летів без пасажирів, на борту був лише екіпаж з трьох людей. Борт упав у лісовому масиві, жертв серед місцевого населення немає, проте люди на борту, за попередніми даними, загинули.

Як стверджує Telegram-канал «112», літак вилетів із заводу у Луховицях до аеропорту «Внуково» та зник з радарів о 15:00.

Як пише ТАСС, літак Sukhoi Superjet перебував у повітрі понад годину та впав під час тестового польоту після планового ремонту.

Нагадаємо, що вранці 24 січня у Бєлгородській області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76.