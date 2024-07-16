Київський журналіст показав черги біля ТЦК в останній день оновлення даних, фото: Богдан Кутепов

У вівторок, 16 липня, в останній день оновлення військово-облікових даних, біля територіальних центрів комплектування (ТЦК) у Києві утворилися величезні черги з чоловіків.

Фотографії з цими чергами опублікував київський журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці у Facebook.

На знімках видно, як сотні чоловіків стоять під палючим сонцем, намагаючись встигнути оновити свої військові дані до закінчення робочого дня.

Журналіст підкреслив, що під час повітряної тривоги всіх охочих оновити свої дані просять покинути кондиціоновані приміщення та вийти на вулицю.

— Зйомка о 13:00 у +38°С - зйомка черг у ТЦК в останній день оновлення даних, коли в повітряну тривогу ще й усіх виганяють — найкраща мотивація якомога ретельніше виконувати свою роботу в кондиціонованому офісі! Що ж там зараз на лінії зіткнення, – написав він.

Київський журналіст показав черги біля ТЦК в останній день оновлення даних, фото: Богдан Кутепов Київський журналіст показав черги біля ТЦК в останній день оновлення даних, фото: Богдан Кутепов Київський журналіст показав черги біля ТЦК в останній день оновлення даних, фото: Богдан Кутепов

Нагадаємо, 17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

Згідно із законом про мобілізацію, термін оновлення військово-облікових даних завершується 16 липня. Це можна зробити через додаток «Резерв +», в ТЦК та СП або у ЦНАПі. Військовозобов'язаних, які вчасно не оновили дані.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

Крім того, з 25 червня у Миколаєві військовозобов'язані можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.