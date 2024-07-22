Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці серії підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» в Києві. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили у Службі безпеки України, основними цілями росіян були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній на території столиці.

За даними слідства, для вчинення диверсій окупанти залучили місцевого жителя, який шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах, і таким чином потрапив «до уваги» ФСБ.

Зазначається, щоб виконати вороже завдання, він спочатку погодив «ціль на підпал» із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її. Потім він відзняв загоряння шафи на камеру телефону, щоб «прозвітувати» спецслужбі країни-агресора.

Правоохоронці затримали його «по гарячих слідах» у результаті спецоперації у Києві.

Підозрюваного у підпалі стратегічних обʼєктів «Укрзалізниці» затримали у Києві / Фото: СБУ Підозрюваного у підпалі стратегічних обʼєктів «Укрзалізниці» затримали у Києві / Фото: СБУ

За наявними даними, чоловік мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці.

У такий спосіб ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони, наголосили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України затримали мешканця Черкас, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки.