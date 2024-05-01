Підозрюваного у шахрайстві під виглядом волонтера затримали в Одесі / Фото: Нацполіція

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві під виглядом відомого волонтера.

Чоловік збирав гроші нібито на допомогу ЗСУ, однак насправді витрачав їх на власні потреби, повідомила Національна поліція України.

Зазначається, що у поліцію звернулася 45-річна одеситка, яка втратила на війні рідну людину і вирішила фінансово підтримати ЗСУ через волонтерів, проте натрапила на шахрая.

За її словами, вона знайшла в інтернеті сторінку підроблену під акаунт відомого в країні благодійника. На сторінці псевдоволонтера розміщувалися пости про збір грошей нібито на придбання тепловізорів, медикаментів, автомобілів, шин, пального, дронів, антен, зарядних станцій, маскувальних сіток та інших речей, необхідних ЗСУ на передовій.

За даними правоохоронців, акаунт шахрая відрізнявся від справжнього профілю благодійника всього однією зайвою крапкою в URL-адресі. Однак кого саме вдавав з себе правопорушник у поліції не повідомляють.

Відомо, що впродовж двох тижнів одеситка перерахувала на вказані онлайн-рахунки шахрая понад мільйон гривень.

Підозрюваного у шахрайстві під виглядом волонтера затримали в Одесі / Фото: Нацполіція Підозрюваного у шахрайстві під виглядом волонтера затримали в Одесі / Фото: Нацполіція Підозрюваного у шахрайстві під виглядом волонтера затримали в Одесі / Фото: Нацполіція

Поліцейські встановили особу шахрая. Ним виявився 23-річний студент полтавського вишу. В орендованому молодиком помешканні у Києві і за його місцем мешкання у Полтавській області правоохоронці провели одночасно санкціоновані обшуки та вилучили речові докази щодо його протиправної діяльності, зокрема мобільний телефон із доступом до онлайн-карт банкінгу з прив’язкою до банківських рахунків, на які надходили чужі кошти.

Йому повідомили про підозру у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій (частини 1, 2, 3 статті 190) Кримінального кодексу України. За це правопорушення законодавством передбачене покарання у вигляді штрафу від 68 тисяч до 136 тисяч гривень, або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, харків’янина, який збирав «донати» для військових ЗСУ, а потім витрачав їх на онлайн-казино, судитимуть за шахрайство. Його підозрюють в обмані понад 20 людей і заволодінні майже 150 тисячами гривень.