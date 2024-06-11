Володимир Дерновий. Фото: поліція Миколаївської області

Миколаївські правоохоронці розшукують 14-річного Дернового Володимира Ігоровича, який учора, 10 червня, близько 11:00 вийшов із будинку на вулиці Лазурній і досі не повернувся.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, світло-русяве волосся, має шрам на лобі та садна на колінах.

Як відомо, хлопець був одягнений у чорні кросівки, чорну кепку, мабуть, білу майку.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дитини чи надати іншу корисну інформацію, повідомити чергову частину Миколаївського райуправління поліції за телефоном: (0512) 53 19 05, 44 80 06, 063 898 78 97 або 102.

Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».

Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.

В Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину.