Відключення світла, ілюстративне фото з відкритих джерел

Сьогодні, 24 липня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Адміральська;

вул. Набережна;

Флотський узвіз;

пров. Флотський;

пл. Соборна;

пр. Центральний;

пров. Парковий;

вул. Берегова;

вул. Лагерна;

вул. Новоодеська;

пр. Героїв України;

вул. Фалєєвська;

пр. Центральний;

вул. Адмірала Макарова;

вул. Декабристів;

вул. Шевченка;

вул. Г. Петрової;

вул. Водопровідна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Лагерна;

вул. 79 Бригади;

пров. Парковий;

вул. Берегова;

вул. Новоодеська;

пр. Героїв України;

вул. 2 Інгульська;

вул. 2 Набережна;

вул. 3 Інгульська;

вул. 6 Інгульська;

вул. Кругова;

вул. 1 Інгульська;

пров. 2 Баштанський;

вул. Баштанська;

пров. 4 Баштанський;

вул. Балагана;

Садовий проїзд;

пров. 3 Баштанський;

пров. Наскрізний;

пров. Ясний;

пров. Крайній;

пров. 5 Інгульський;

вул. 5 Інгульська;

пров. 6 Інгульський;

Херсонське шосе;

пров. 1 Круговий;

пров. 2 Круговой;

пров. 3 Круговой;

пров. 1 Троїцький;

вул. Троїцька;

пров. Троїцький;

вул. 5 Лінія;

пров. 1 Баштанський;

пров. 1 Овражний;

пров. 2 Овражний;

вул. 4 Інгульська.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.