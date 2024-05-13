У Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 13 травня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Радіо;

вул. 2 Поперечна;

вул. 8 Березня;

вул. Г. Петрової;

вул. Гвардійська;

вул. Шосейна;

вул. Робоча.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Такелажний;

пров. Тимошенка;

пров. Центральний;

пров. Південний;

вул. Чайковського;

вул. Передова;

вул. Даля;

вул. Левадійська;

вул. Новосельська;

вул. Ліскова;

вул. Богородична;

вул. Кузнецька;

вул. Карпенка;

пр. Центральний.

Нагадаємо, з 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося. Такі дії були зумовлені нестачею потужностей.

Начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців»