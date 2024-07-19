Вдень, 18 липня, російська армія вдарила балістичною ракетою по території Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Атака сталась о 12:53. Внаслідок підриву ракети виникла пожежа сухої трави та чагарників на відкритій території за межами населених пунктів, яка в подальшому була ліквідована. Постраждалих серед жителів немає.
Пізніше о 14:50 та 16:58 ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду, де такоє виникла пожежа та є пошкодження. Обійшлось без постраждалих.
Близько 15:30 по місту Вознесенськ російська армія нанесла ракетний удар по цивільному обʼєкту. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомлялось про сімох постраждалих.
Серед них зокрема був міський голова Вознесенська Євген Величко.
Пізніше у ДСНС Миколаївської області показали наслідки удару та процес ліквідації вогню.
11 липня стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8. Четверо з них в лікарні.
На момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі Повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.
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Вдень, 18 липня, російська армія вдарила балістичною ракетою по території Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Атака сталась о 12:53. Внаслідок підриву ракети виникла пожежа сухої трави та чагарників на відкритій території за межами населених пунктів, яка в подальшому була ліквідована. Постраждалих серед жителів немає.
Пізніше о 14:50 та 16:58 ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду, де такоє виникла пожежа та є пошкодження. Обійшлось без постраждалих.
Близько 15:30 по місту Вознесенськ російська армія нанесла ракетний удар по цивільному обʼєкту. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомлялось про сімох постраждалих.
Серед них зокрема був міський голова Вознесенська Євген Величко.
Пізніше у ДСНС Миколаївської області показали наслідки удару та процес ліквідації вогню.
11 липня стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8. Четверо з них в лікарні.
На момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі Повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.