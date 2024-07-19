Пожежі в Миколаїській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень, 18 липня, російська армія вдарила балістичною ракетою по території Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Атака сталась о 12:53. Внаслідок підриву ракети виникла пожежа сухої трави та чагарників на відкритій території за межами населених пунктів, яка в подальшому була ліквідована. Постраждалих серед жителів немає.

Пізніше о 14:50 та 16:58 ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду, де такоє виникла пожежа та є пошкодження. Обійшлось без постраждалих.

Ракетна атака по Вознесенську 10 липня

Близько 15:30 по місту Вознесенськ російська армія нанесла ракетний удар по цивільному обʼєкту. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомлялось про сімох постраждалих.

Серед них зокрема був міський голова Вознесенська Євген Величко.

Наслідки удару по Вознесенську 10 липня, фото: Суспільне Миколаїв Наслідки удару по Вознесенську 10 липня, фото: Суспільне Миколаїв Наслідки удару по Вознесенську 10 липня, фото: Суспільне Миколаїв

Пізніше у ДСНС Миколаївської області показали наслідки удару та процес ліквідації вогню.

11 липня стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8. Четверо з них в лікарні.

На момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі Повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.