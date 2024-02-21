У Миколаєві правоохоронці затримали зловмисника за пограбування жінки у під’їзді будинку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Чоловік, який пограбував жінку та втік. Фото: відділ комунікації поліції Миколаївської області Чоловік, який пограбував жінку та втік. Фото: відділ комунікації поліції Миколаївської області

За словами 55-річного місцевого мешканця, вдень у будинку на вулиці Озерній невідомий пограбував його родичку, відібравши прикраси із золота. На місце прибули співробітники слідчо-оперативної групи, які задокументували злочин та почали розшук зловмисника.

Впродовж декількох діб ретельної оперативної роботи та слідчих дій, у тому числі за допомогою системи «Безпечне місто», правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 43-річний мешканець сусідньої області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення низки аналогічних злочинів в іншому регіоні, та лише два місяці тому звільнився з місць позбавлення волі.

За даними правоохоронців, зловмисник переслідував потерпілу від супермаркету до її домівки. Згодом, коли жінка зайшла в під’їзд, зловмисник пограбував її.

Нині правоохоронці встановлюють місцеперебування відібраного майна для повернення його потерпілій.

За погодженням з окружною прокуратурою Миколаєва слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Так, 21 лютого суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 90 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Снігурівці Баштанського району Миколаївщини двоє 16-річних хлопців побили 28-річного місцевого жителя, відібрали у нього гаманець із грошима, документами та мобільний телефон.

Раніше повідомлялося, що жителька Снігурівки Миколаївської області звернулася до поліції із заявою, що невідомі побили її та забрали рюкзак із грошима.