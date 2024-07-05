Сергій Кобилаш, військовослужбовець ЗС РФ, фото з відкритих джерел

Командувач дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ Сергій Кобилаш у квітні 2022 року дав наказа на удар по житловому комплексу в Одесі, де загинули 8 осіб. Йому повідомили підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

Про це йдеться у тексті підозри, пише Судовий репортер.

За матеріалами справи, 23 квітня 2022 року Одесу за його наказами обстріляли бомбардувальники 22-ї Гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ПКС З РФ.

Того ж дня о 14:20 група з трьох крилатих ракет великої дальності Х-101 були випущені з літаків, що були виявлені в районі села Весняна Квітка Миколаївської області.

О 14:27-14:28, минаючи системи ППО України, ракети увійшли в повітряний простір міста Одеси. О 14:30 одна ракета влучила у 16-поверхову житлову багатоповерхівку ЖК «Тірас». Також було пошкоджено бізнес-центр «Вузівський».

ЖК «Тірас» на момент удару, квітень 2022 року

Ракета, влучивши в жилий будинок, здетонувала і стався вибух. У результаті загинули восьмеро мешканців, включаючи немовля. Ще 11 цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості. Також було зруйновано багато квартир та автомобілів, припаркованих біля будинку.

Одночасно ще одна з ракет влучила в територію Новоміського (Таїровського) кладовища. Одна цивільна жінку отримала поранення, а також були пошкоджені місця поховань.

Нагадаємо, серед загиблих у ЖК «Тірас» була Валерія Глодан із 3-місячною донькою Кірою та матірʼю. Чоловік Валерії Юрій Глодан не був у квартирі і залишився живий. Після трагедії він мобілізувався до Збройних сил України і загинув на війні у листопаді 2023-го.