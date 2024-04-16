Польські фермери блокують кордон з Україною. Фото з відкритих джерел

Польські фермери блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску – «Ягодин», «Рава-Руська» та «Угринів». Через ці пункти минулої доби протестувальники не пропустили жодної вантажівки в бік Польщі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

Він зазначає, що через «Угринів» протестувальники також не пропустили жодної автівки в бік України. Через «Ягодин» протестувальники пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу.

«Учора таких було 70 при тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках», — зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Станом на ранок 16 квітня на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 600 вантажівок.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

«Наразі зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині».900 та 450 вантажівок відповідно. Однак по цих напрямках відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України так і на в’їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску», — йдеться у повідомленні.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.