Російський дрон «Форпост», фото з відкритих джерел

Сьогодні, 1 квітня, українські захисники збили російський безпілотний літальний апарат «Форпост» над Чорним морем.

Про це повідомив начальник служби зі зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить хорошу ціль, такі цілі у нас бувають нечасто, проте нам все-таки вдалося збити один із найдорожчих безпілотних літальних апаратів ударних типу «Форпост». Це російський БПЛА, його вартість становить приблизно сім мільйонів доларів. Його збила Одеська зенітно-ракетна бригада над акваторією Чорного моря», — сказав Ілля Євлаш.

Він уточнив, що безпілотник може нести різне бойове навантаження і протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення.

Нещодавно бійці Військово-морських сил Збройних сил України знищили в небі над Одеською областю два розвідувальні дрони російських військ.

Нагадаємо, десять українських пілотів вже завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.

Раніше повідомлялось, що президент Румунії погодився на навчання українських пілотів на F-16 в країні.