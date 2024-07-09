Пожежа на нафтобазі. Фото з Telegram-каналу Astra

У Міноборони РФ заявили, що через атаку БПЛА виникли горіли підстанція у місті Фролово й нафтобаза в Калач-на-Дону Волгоградської області

Про це повідомили у російському оборонному відомстві.

Російській силовики вказують, що вночі 9 липня над територією п'ятьох регіонів нібито було збито 38 безпілотників.

За їхніми даними, у Волгоградській області Росії дрони атакували місто Калач-на-Дону, де загорілася нафтобаза. Також від атаки постраждала й підстанція і місті Фролово, у жителів зникло світло.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що дрони збили, проте через падіння уламків загорілася підстанція в місті Фролово та нафтобаза у місті Калач-на-Дону.

«Пожежу на підстанції було оперативно ліквідовано, енергопостачання не зупинено. На місці пожежі на нафтобазі працюють сили протипожежної служби регіону та МНС, загрози житловим об'єктам немає», — написав він у Telegram.

Відео пожежі на нафтобазі опублікували ряд Telegram-каналів, серед який і канал Astra.

Нагадаємо, що 3 лютого 2024 року на нафтопереробному заводі «Лукойл» у російському Волгограді сталася пожежа. У Міноборони РФ заявили про падіння уламків українського безпілотника.

Також повідомлялося, що у Москві над ранок 30 травня спалахнув склад на площі 2000 квадратних метрів.