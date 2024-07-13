Ілюстративне фото однієї із пожеж будинку на Миколаївщині

На Миколаївщині під час пожежі загинув чоловік. Також внаслідок ще однієї пожежі чоловік отримав опіки.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Вказується, що пожежа в одній із кімнат житлового будинку сталася в селі Козирка Миколаївського району. Постраждав власник цього будинку 1967 року народження. Його з отруєнням продуктами горіння доправили до лікарні в Миколаєві, але він помер в лікарні.

Інша пожежа трапилася на вулиці Обсерваторній в Миколаєві. Загорілася бітумна установка. Рятувальники загасили її на площі 2 квадратів. Під час пожежі чоловік отримав опіки 80% тіла. Постраждалого доставили до лікарні.

Нагадаємо, що протягом 11 липня у Миколаївській області зареєстрували 37 пожеж. Майже у всіх випадках горіла суха трава та чагарники.