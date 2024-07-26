Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Протягом 25 липня пожежно-рятувальні підрозділи гасили суху траву на відкритих територіях та пожнивні залишки на полях у Первомайському, Баштанському й Миколаївському районах області. Також у Вознесенську та Миколаєві.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Площа пожеж склала 14 гектарів, на них працювали 43 вогнеборці та 11 одиниць техніки ДСНС. В одному із випадків залучались ще вогнеборці місцевої пожежної охорони «Первомайське».

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі в екосистемах Миколаївщини 25 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, що в житловому секторі 25 липня виникли дві пожежі в Миколаївській області.