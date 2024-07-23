Пожежі в Миколаївській області 22 липня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби 22 липня на території Миколаївської області виникло 24 пожежі, з яких: дві — в житловому секторі, 21 — на відкритих територіях, одна — на сміттєзвалищі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Загальна площа пожеж склала понад 40 гектарів. До їх гасіння від ДСНС залучались понад 100 вогнеборців та 31 спецтехніка.

У ДСНС зазначають, що переважна частина займань сталась через необережне поводження з вогнем з боку населення.

«Тож вкотре звертаємось до усіх громадян! Такими діями ви наражаєте на небезпеку як себе, так і оточуючих вас людей. Не провокуйте пожеж, будьте свідомими та сумлінно дотримуйтесь правил безпеки, щоб не стати «причиною» масштабної біди», — наголосили надзвичайники.

Пожежі в Миколаївській області 22 липня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі в Миколаївській області 22 липня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі в Миколаївській області 22 липня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, у неділю 21 липня у Миколаєві та області зареєстрували 30 пожеж. Майже у всіх випадках на відкритих територіях горів сухостій, чагарники та пожнивні залишки.

Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку цього року в Україні пожежі охопили майже 26 тисяч гектарів землі. У ДСНС заявили, що у 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах — людська недбалість.