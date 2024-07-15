Масштабна пожежа на Одещині. Скриншот з відео

В Одеській області біля села Надлиманське зайнялась суха трава.

Інцидент трапився 10 липня, близько 13 годині, повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Як повідомили екологи, що через північно-східний вітер, вогонь перекинувся на територію парку в районі екосистеми «Шепіт заплав».

Зазначається, що приблизно о 22:00 під контролем адміністрації парку, органів ДСНС України та національної поліції пожежу погасили.

За інформацією адміністрації парку площа вигорілої ділянки складає близько 400 гектарів. За попередніми даними шкода нанесена природним комплексам та об’єктам парку становить майже 7,5 мільйонів гривень.

Наразі обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадуємо, що на Миколаївщині за останні чотири дні зафіксували майже 150 пожеж на відкритих територіях.