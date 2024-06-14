Миколаївська обласна прокуратура через суд відновлює права Степівської сільської ради на власність 4 земельними ділянками водного фонду загальною площею 8 га та вартістю понад 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Правоохоронці встановили, що Головне управління Держгеокадастру в області попри те, що спірні земельні ділянки накладаються на водний об’єкт – річку Солониха та її законодавчо визначену прибережну захисну смугу, передало їх у приватну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення.

— Законодавством України чітко встановлено, що землі водного фонду обмежені в обороті, оскільки вибути із власності та із володіння законного власника – держави – не можуть, — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Миколаївщині лісовому фонду намагаються повернути 11,3 гектарів землі в Баштанському районі, вартістю понад 60 мільйонів гривень.