Пожежа автомобіля у Миколаївській області 25 червня / Фото: ДСНС

Вогнеборці 25 та в ніч на 26 липня двічі гасили пожежі автомобілів у Миколаєві та області.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, перший випадок стався ув селі Федорівка Коблівської територіальної громади, де загорівся ВАЗ 2101.

Зазначається, що другий інцидент стався в Миколаєві, де горів автомобіль Mitsubishi.

Пожежі були оперативно ліквідовані силами чергових караулів 8-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин на площах 4 та 5 квадратних метри.

Від ДСНС залучались 8 вогнеборців, 2 спецавтомобілі.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 24 липня виникло 34 пожежі загальною площею 35 гектарів. Горіли пожнивні залишки, сухостій, чагарники й сміття у Миколаєві та всіх районах області. Ще дві пожежі виникли в житлі.