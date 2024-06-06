Затримання підозрюванних. Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала чергові три схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За свої послуги організатори схем отримували від від 6,5 до 9 тисяч доларів.

Про це повідомляє СБУ.

На правоохоронці затримали посадовця місцевого підрозділу Державної прикордонної служби, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку нелегально потрапити до сусідньої країни. Для конспірації прикордонник використовував власний криптогаманець, куди приймав оплату від своїх клієнтів.

Також у Закарпатській області ліквідували ще два таких канали незаконного виїзду. Одну з схем організували двоє місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до ЄС через прикордонну річку. Для перевезення клієнтів використовували надувний човен, який купили спеціально для цього.

Другу «схему» організувала мешканка Хустського району. Залучивши до «справи» двох спільників, вона виводила чоловіків до кордону через маловідомі тропи.

Затримання підозрюванних. Фото: СБУ Затримання підозрюванних. Фото: СБУ

В кожній із схем організатори отримували з клієнті від 6,5 до 9 тисяч доларів. Вартість таких «послуг» залежала від терміновості втечі та її способу.

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини злочинів. Затриманим організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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