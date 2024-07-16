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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ) або дезертирство.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

«Під час війни пропонується звільняти військових від кримінальної відповідальності за перше правопорушення (самовільне залишення військової частини або дезертирство), якщо вони добровільно повернуться до служби та отримають письмову згоду від командира», – написала Ірина Геращенко.

Крім того, за словами депутатів, законопроєкт №11322 готують до другого читання, коли він буде остаточно ухвалений.

«Законопроєкт готують до другого, тоді він буде остаточно ухвалений. Дуже важливе рішення. СЗЧ – це не тільки ті, хто не хочуть воювати, але й тисячи зламаних доль абсолютно нормальних людей. Треба дати їм можливість повернутися в нормальне життя і далі боронити Україну», – пояснив Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що на виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 750 мільярдів гривень. Ще 265 мільярдів гривень буде направлено на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.