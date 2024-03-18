Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня / Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Правоохоронці розслідують факти обстрілу Миколаєва 17 березня та вбивства 50-річного чоловіка.

Зазначимо, що кримінальне провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (частина 2 стаття 438 КК України), повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 17 березня о 14:00 військові РФ завдали два ракетних удари по місту Миколаєву попередньо ракетами «Іскандер – М».

Внаслідок обстрілу загинув 50-річний чоловік, ще девʼять місцевих мешканців поранені, серед яких 11-річна дівчинка та 4-річний хлопчик.

Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, транспортні засоби, а також об’єкт цивільної інфраструктури.

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня / Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня / Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.