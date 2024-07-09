Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС України

Внаслідок ракетного обстрілу Києва 8 липня загинули 27 людей, ще 117 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, серед 27 загиблих у Києві було четверо дітей.

У ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі дістали тіло хлопчика. На трьох локаціях досі триває розбір завалів.

Вранці 8 липня російські окупанти атакували Київ ракетами. Одна крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит», зруйнувавши корпус діалізу і пошкодила так званий новий корпус. Там загинули дві людини. Діти травмовані. Усіх пацієнтів перевозять до інших лікарень столиці.

Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українським містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Уламки від ворожих ракет зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці попередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдарила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.

Також Росія обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.