Херсонська область, фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська атакували жителя Херсону з БПЛА.

Про це повідомила пресслужба ОВА.

57-річний чоловік перебував на вулиці та потрапив під ворожий удар.

«Він дістав вибухову травму, уламкове поранення передпліччя, ніг та живота. Бригада «швидкої» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, армія РФ протягом доби 22 липня обстріляла з різних видів озброєння 15 населених пунктів Херсонської області, постраждали семеро людей.

Також російська армія сьогодні вранці, 23 липня, завдала артилерійських обстрлів по Очакову. Внаслідок атаки постраждало четверо людей.