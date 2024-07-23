Російські окупаційні війська атакували жителя Херсону з БПЛА.
Про це повідомила пресслужба ОВА.
57-річний чоловік перебував на вулиці та потрапив під ворожий удар.
«Він дістав вибухову травму, уламкове поранення передпліччя, ніг та живота. Бригада «швидкої» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, армія РФ протягом доби 22 липня обстріляла з різних видів озброєння 15 населених пунктів Херсонської області, постраждали семеро людей.
Також російська армія сьогодні вранці, 23 липня, завдала артилерійських обстрлів по Очакову. Внаслідок атаки постраждало четверо людей.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Російські окупаційні війська атакували жителя Херсону з БПЛА.
Про це повідомила пресслужба ОВА.
57-річний чоловік перебував на вулиці та потрапив під ворожий удар.
«Він дістав вибухову травму, уламкове поранення передпліччя, ніг та живота. Бригада «швидкої» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, армія РФ протягом доби 22 липня обстріляла з різних видів озброєння 15 населених пунктів Херсонської області, постраждали семеро людей.
Також російська армія сьогодні вранці, 23 липня, завдала артилерійських обстрлів по Очакову. Внаслідок атаки постраждало четверо людей.