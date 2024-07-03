Наслідки атаки РФ по Дніпру. Фото: Суспільне Дніпро

У середу, 3 липня, росіяни атакували ракетами та ударними БпЛА Дніпро.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки російської атаки по Дніпру, 3 липня, 2024 року. Фото: Суспільне Дніпро Наслідки російської атаки по Дніпру, 3 липня, 2024 року. Фото: Суспільне Дніпро

Як зазначив очільник ОВА, внаслідок ворожого обстрілу троє людей загинули. За попередніми даними, серед них - 14-річна дівчинка.

За даними «Суспільного», у Дніпрі пошкоджено один з торговельних центрів.

Також поблизу одного із медзакладів сталася пожежа. В одному з приміщень видно задимлення. За інформацією медичної директорки закладу, наразі інформації про поранених чи загиблих немає.

Нагадаємо, що російські війська у вівторок, 2 липня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 15 зазначили поранення.

Раніше повідомлялось, що вчора, 2 липня, російська армія тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.