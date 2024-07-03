У середу, 3 липня, росіяни атакували ракетами та ударними БпЛА Дніпро.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Як зазначив очільник ОВА, внаслідок ворожого обстрілу троє людей загинули. За попередніми даними, серед них - 14-річна дівчинка.
За даними «Суспільного», у Дніпрі пошкоджено один з торговельних центрів.
Також поблизу одного із медзакладів сталася пожежа. В одному з приміщень видно задимлення. За інформацією медичної директорки закладу, наразі інформації про поранених чи загиблих немає.
Нагадаємо, що російські війська у вівторок, 2 липня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 15 зазначили поранення.
Раніше повідомлялось, що вчора, 2 липня, російська армія тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.
У середу, 3 липня, росіяни атакували ракетами та ударними БпЛА Дніпро.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Як зазначив очільник ОВА, внаслідок ворожого обстрілу троє людей загинули. За попередніми даними, серед них - 14-річна дівчинка.
За даними «Суспільного», у Дніпрі пошкоджено один з торговельних центрів.
Також поблизу одного із медзакладів сталася пожежа. В одному з приміщень видно задимлення. За інформацією медичної директорки закладу, наразі інформації про поранених чи загиблих немає.
Нагадаємо, що російські війська у вівторок, 2 липня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 15 зазначили поранення.
Раніше повідомлялось, що вчора, 2 липня, російська армія тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.