Херсон / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 18 липня, російські війська обстріляли Центральний район Херсону, порань зазнали три людини, зокрема 16-річна дівчина.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Як зазначається, у тяжкому стані до однієї з херсонських лікарень ушпиталено 16-річну дівчину.

Повідомляється, що вона потрапила під ворожий обстріл у Центральному районі Херсона. На момент російської атаки вона перебувала на вулиці.

«За життя юної херсонки борються медики», — додав Роман Мрочко.

Згодом голова Херсонської ОВА розповів, що росіяни атакували багатоповерхівку, унаслідок удару потрощено вікна та зрешечено уламками стіни. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі й газопровід. Повідомляється, що під ворожий удар потрапили троє людей, які перебували на вулиці.

16-річна дівчина, яку в тяжкому стані доставили до лікарні, дістала вибухову травму, забій головного мозку та поранення голови.

Крім того, у 71-річної жінки діагностували поранення обличчя, шиї та перелом щелепи. 50-річна херсонка дістала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та нижніх кінцівок.

Нагадаємо,

Також сьогодні, 18 липня, армія РФ вбила мешканця Олександрівки Херсонської області. Росіяни вдарили з безпілотника.

Впродовж минулої доби російські війська атакували 16 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждали шість людей.

Нагадаємо, що під вечір 17 липня російська армія вчергове обстріляла територію Куцурубської громади у Миколаївській області дронами-камікадзе типу FPV.