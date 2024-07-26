Росія в ніч на 26 липня завдала удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по Донецькій області, випущеною з Ростовської області. Крім того, з Курська та окупованого Криму були запущені «Шахеди».
Про це повідомили в Повітряних Силах.
«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 «Шахедів». 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях», — йдеться в повідомленні
Натомість, у Укренерго повідомили, що безпілотники завдали удару по енергетичних об'єктах у Житомирській та Чернігівській областях. Це призвело до відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів в окремих районах Житомирської області.
Станом на ранок електропостачання було відновлено, а ремонтні роботи тривають.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська 25 липня двічі атакували територію Миколаївської області. Артилерійські обстріли фіксувались по Куцурубській громаді.
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Росія в ніч на 26 липня завдала удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по Донецькій області, випущеною з Ростовської області. Крім того, з Курська та окупованого Криму були запущені «Шахеди».
Про це повідомили в Повітряних Силах.
«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 «Шахедів». 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях», — йдеться в повідомленні
Натомість, у Укренерго повідомили, що безпілотники завдали удару по енергетичних об'єктах у Житомирській та Чернігівській областях. Це призвело до відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів в окремих районах Житомирської області.
Станом на ранок електропостачання було відновлено, а ремонтні роботи тривають.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська 25 липня двічі атакували територію Миколаївської області. Артилерійські обстріли фіксувались по Куцурубській громаді.