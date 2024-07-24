Рятувальники ДСНС з вечора 23 липня не можуть загасити масштабну пожежу сухої трави у мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві. Розповсюдження вогню вдалося зупинити.
Станом на 8 ранку 24 липня спостерігаються осередки тління, до яких пожежники не можуть дістатися, повідомили в ДСНС.
«Наразі відкритого вогню не спостерігається. Станом на 08:00 ранку 24 липня досі спостерігаються окремі осередки тління, доступ до яких неможливий через щільно захаращені високими чагарниками ділянки та потенційну небезпеку детонації боєприпасів», — йдеться в повідомленні.
Фахівці ДСНС продовжують чергувати на місці, аби запобігти розповсюдженню вогню. Рятувальники запевняють, що загрози для житлового сектору немає.
«На місці продовжують чергувати підрозділи ДСНС, які у разі повторного займання, яке періодично виникає під дією вітру, оперативно вживають заходи по недопущенню недопущенню розповсюдження вогню. Ситуація контрольована. Загрози житловому сектору немає», — зазначили в ДСНС.
Зазначимо, що вчора, 23 липня, в коментарі «НикВести» фахівці ДСНС повідомили, що причина займання не відома, а орієнтовна площа пожежі — 30 гектарів.
Нагадаємо, протягом 20 липня у Миколаївській області зареєстрували 25 пожеж.
Зазначається, що 20 липня, через падіння уламків збитого ворожого БпЛА у Широківській громаді Баштанського району відбулося займання сільськогосподарської техніки в складському приміщені та сухої трави, чагарників на відкритій території. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метри та 5 гектарів.
Протягом дня рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння загорань на відкритих територіях. У Баштанському, Миколаївському, Вознесенському та Первомайському районах, а також у самому Миколаєві, вогонь знищив суху траву, чагарники, сміття, очерет та пожнивні залишки на загальній площі понад 28 гектарів. В одному з випадків постраждала 69-річна жінка, яка намагалась самотужки загасити пожежу, отримала опіки ніг І-ІІІ ступеню.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Рятувальники ДСНС з вечора 23 липня не можуть загасити масштабну пожежу сухої трави у мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві. Розповсюдження вогню вдалося зупинити.
Станом на 8 ранку 24 липня спостерігаються осередки тління, до яких пожежники не можуть дістатися, повідомили в ДСНС.
«Наразі відкритого вогню не спостерігається. Станом на 08:00 ранку 24 липня досі спостерігаються окремі осередки тління, доступ до яких неможливий через щільно захаращені високими чагарниками ділянки та потенційну небезпеку детонації боєприпасів», — йдеться в повідомленні.
Фахівці ДСНС продовжують чергувати на місці, аби запобігти розповсюдженню вогню. Рятувальники запевняють, що загрози для житлового сектору немає.
«На місці продовжують чергувати підрозділи ДСНС, які у разі повторного займання, яке періодично виникає під дією вітру, оперативно вживають заходи по недопущенню недопущенню розповсюдження вогню. Ситуація контрольована. Загрози житловому сектору немає», — зазначили в ДСНС.
Зазначимо, що вчора, 23 липня, в коментарі «НикВести» фахівці ДСНС повідомили, що причина займання не відома, а орієнтовна площа пожежі — 30 гектарів.
Нагадаємо, протягом 20 липня у Миколаївській області зареєстрували 25 пожеж.
Зазначається, що 20 липня, через падіння уламків збитого ворожого БпЛА у Широківській громаді Баштанського району відбулося займання сільськогосподарської техніки в складському приміщені та сухої трави, чагарників на відкритій території. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метри та 5 гектарів.
Протягом дня рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння загорань на відкритих територіях. У Баштанському, Миколаївському, Вознесенському та Первомайському районах, а також у самому Миколаєві, вогонь знищив суху траву, чагарники, сміття, очерет та пожнивні залишки на загальній площі понад 28 гектарів. В одному з випадків постраждала 69-річна жінка, яка намагалась самотужки загасити пожежу, отримала опіки ніг І-ІІІ ступеню.