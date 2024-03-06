Росія завдала понад 300 ударів по Запорізькій області. Фото Івана Федорова

Впродовж доби російські війська нанесли 328 ударів по шести містах та селах Запорізької області впродовж доби. Били із авіації, РСЗВ, артилерії. Також запускали безпілотники.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Військовослужбовці Росії вдарили 7 авіаснарядами по Малинівці, Гуляйполю та Малій Токмачці, здійснили 21 обстріл із реактивної системи залпового вогню Малинівки, Малої Токмачки й Роботиного, а також атакували 59 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

Росія завдала понад 300 ударів по Запорізькій області. Фото Івана Федорова

241 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Левадного.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.