Росія обмежує доступ до YouTube Alphabet Inc., оскільки Кремль намагається заблокувати одну з останніх американських соціальних мереж, які все ще доступні в країні.

Про це пише Bloomberg.

Швидкість завантаження Youtube на комп’ютери цього тижня знизиться приблизно на 40% і на 70% до кінця наступного тижня, повідомив Олександр Хінштейн, голова технологічного комітету нижньої палати російського парламенту.

Росія витіснила кілька іноземних соціальних медіа та інтернет-компаній після вторгнення в Україну в 2022 році, охарактеризувавши ці зусилля як кампанію з відстоювання свого цифрового суверенітету. YouTube був одним із небагатьох, хто залишився, незважаючи на блокування платформ, зокрема Facebook, X та Instagram, частково тому, що на той час не було чіткої внутрішньої альтернативи.

«Все, що відбувається, є наслідком антиросійської політики ресурсу, який послідовно видаляє канали наших публічних діячів (блогерів, журналістів, артистів) з позицією, відмінною від західної точки зору», – заявив Хінштейн.

За словами Хінштейна, поки що на доступ до YouTube на мобільних пристроях обмеження не вплине. За його словами, заміною можуть стати альтернативні російські сервіси, такі як Rutube і VK Video.

Нагадаємо, що проблеми з відеохостингом в РФ почались ще на початку повномасштабної війни.