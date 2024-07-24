Росіяни атакували Дніпровський район Херсону / Фото: Нацполіція

Росіяни атакували безпілотниками Дніпровський район Херсону — прицільно вдарили по службовому автомобілю слідчо-оперативної групи поліції.

Про це повідомили у департаменті комунікацій МВС.

Як зазначається, автомобіль зазнав механічних пошкоджень, двоє працівників поліції віком 21 та 22 роки зазнали поранення.Також росіяни атакували цивільне авто, постраждав 57-річний чоловік, який у момент атаки перебував на вулиці. У Антонівці, внаслідок атаки дроном, пошкоджено приватний будинок, вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 69-річний чоловік.

Росіяни атакували Дніпровський район Херсону / Фото: Нацполіція Росіяни атакували Дніпровський район Херсону / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, російські військові обстріляли 15 населених пунктів у Херсонській області. Внаслідок російської атаки загинула людина, ще двоє цивільних отримали поранення.