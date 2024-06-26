Балістична ракета, фото з відкритих джерел

У ніч проти 26 червня російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що для атаки росіяни застосували балістичну ракету. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю.

Внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч на 26 червня російська армія завдала ракетного удару по території Миколаївського району.