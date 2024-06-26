У ніч проти 26 червня російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що для атаки росіяни застосували балістичну ракету. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, що в ніч на 26 червня російська армія завдала ракетного удару по території Миколаївського району.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч проти 26 червня російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що для атаки росіяни застосували балістичну ракету. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, що в ніч на 26 червня російська армія завдала ракетного удару по території Миколаївського району.