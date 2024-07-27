Обстріл Запорізької області 26 липня. фото: Запорізька ОВА

Російські військові 26 липня 408 разів вдарили по Запорізькій області. Армія РФ скинула в регіоні 8 авіабомб.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Кам’янському, Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці», — йдеться в повідомленні.

Окрім того росіяни випустили по Запоріжчині 224 безпілотника. Під атакою БПЛА опинилися Лежине, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Новоандріївка.

«9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 167 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Щербаків», — написав голова ОВА.

Загалом під атакою опинилися 10 населених пунктів. Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Поранення внаслідок обстрілів отримали троє цивільних.

Нагадаємо, вранці, 27 липня, у Бериславі на Херсонщині російська армія безпілотником атакувала карету швидкої медичної допомоги. 42-річний водій отримав мінно-вибухову травму та поранення ноги.